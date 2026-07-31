Une "année blanche" budgétaire en 2027 ? Le débat sur "l'indexation automatique" de certaines dépenses sur l'inflation doit avoir lieu, estime David Amiel

David Amiel à Paris le 16 juin 2026. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Selon des économistes auprès du gouvernement, la piste d'une "année blanche" ne "devrait pas être a priori exclue en 2027" pour un redressement massif des finances publiques.

Vers une "année blanche" budgétaire en 2027 pour redresser les finances publiques ? L'hypothèse se renforce. En effet, selon le ministre des Comptes publics David Amiel ce vendredi 31 juillet, le débat sur les "indexations automatiques" de certaines dépenses sur l'inflation devra avoir lieu. "Le débat sur les augmentations, les indexations automatiques indifférenciées, il faudra effectivement qu'on l'ait", a déclaré David Amiel au micro de Sud Radio .

La veille sur France Inter, le ministre de l'Economie, Roland Lescure, avait répondu à une question sur le même thème en indiquant que le gouvernement allait "regarder ces histoires d'indexation à l'inflation", et que "c'est une manière efficace de faire des économies".

Le périmètre d'une telle mesure n'a pas été précisé

L'année blanche budgétaire consiste à reconduire à l'identique les montants des dépenses de l'année précédente sans les revaloriser au rythme de l'inflation (comme c'est le cas pour certaines prestations sociales ou pour les pensions de retraites). Cela peut également comprendre le gel du barème de l'impôt sur le revenu car ne pas revaloriser les tranches en fonction de l'inflation procure des recettes supplémentaires avec notamment plus de contribuables assujettis à l'impôt.

Mais ni Roland Lescure, ni David Amiel n'ont précisé le périmètre d'une telle mesure, et par conséquent l'ampleur des économies que le gouvernement pourrait en espérer. Mais "à chaque fois qu'on augmente de manière automatique et indifférenciée (certaines dépenses, NDLR) (...) ça se fait au détriment d'autres investissements indispensables", selon David Amiel.

L'ex-Premier ministre François Bayrou avait proposé une année blanche lorsqu'il était à Matignon estimant qu'une telle mesure dans le budget 2026 aurait représenté quelque 7 milliards d'euros d'économies. Plus récemment, une mission d'économistes a remis un rapport au gouvernement pour un redressement massif des finances publiques, et évoqué cette piste qui, selon eux, ne "devrait pas être a priori exclue en 2027".