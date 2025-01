information fournie par So Foot • 21/01/2025 à 10:26

Une ancienne star du Real Madrid et du PSG vers Newell's Old Boys

Une fin de carrière en douceur.

Après 20 jours de négociations, Newell’s Old Boys va bientôt officialiser l’arrivée de Keylor Navas , 38 ans, comme nouveau gardien pour la nouvelle saison qui débute cette semaine . Sans club depuis son départ du PSG cet été, l’international costaricain va signer un contrat d’un an, renouvelable d’un an par accord mutuel. Selon le Mundo Deportivo , Navas passera sa visite médicale dans les 48 heures, avant la signature définitive.…

BGC pour SOFOOT.com