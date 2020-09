Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une aide pour les compagnies de ferries sur la Manche Reuters • 15/09/2020 à 16:11









UNE AIDE POUR LES COMPAGNIES DE FERRIES SUR LA MANCHE PARIS (Reuters) - Le Premier ministre français a annoncé mardi un "effort exceptionnel" à destination de Brittany Ferries et d'autres compagnies maritimes assurant des liaisons entre la France et la Grande-Bretagne, handicapées par la crise sanitaire et le Brexit. Lors des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale, Jean Castex a dit l'intention du gouvernement de "rembourser l'intégralité des cotisations salariales (...) de Brittany Ferries pour l'exercice 2021", soit "un engagement de l'ordre de 15 millions d'euros" pour cette compagnie. Une aide d'un "montant équivalent" sera accordée aux autres compagnies. Brittany Ferries, dont une partie des quelque 3.000 salariés est en chômage partiel, estime ses pertes à 100 millions d'euros pour l'année 2020. (Elizabeth Pineau)

