Un tribunal de Singapour condamne Bloomberg et un journaliste à verser 356 000 dollars pour diffamation à l'encontre de ministres

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* Un juge a estimé qu'un article de Bloomberg News avait porté atteinte à la réputation de deux ministres singapouriens

* Le tribunal a accordé à chaque ministre 230 000 dollars singapouriens à titre de dommages-intérêts généraux et majorés

* Bloomberg s'est dit déçu et a exprimé son soutien à son journaliste et à sa rédaction

Bloomberg News et l'un de ses journalistes ont été condamnés à verser 460 000 dollars singapouriens (355 734 dollars) à titre de dommages-intérêts après qu'un article publié par l'agence a été jugé diffamatoire à l'égard de deux ministres du gouvernement singapourien, a indiqué la Haute Cour de la cité-État dans un jugement rendu mardi.

Bloomberg et le journaliste Low De Wei sont tenus de verser 230 000 dollars singapouriens à chaque ministre, dont 170 000 dollars singapouriens au titre des dommages-intérêts généraux et 60 000 dollars singapouriens au titre des dommages-intérêts majorés, précise l'arrêt.

Le rédacteur en chef de Bloomberg, John Micklethwait, s'est dit déçu par cette décision et a affirmé que l'entreprise continuait de soutenir son journaliste et sa rédaction.

"Nous avons fait valoir lors du procès que notre reportage était exact et servait un intérêt public important, et nous continuons de penser que les ministres ont donné une interprétation extrêmement tendancieuse à ce qui était un reportage solide", a-t-il déclaré à Reuters dans un e-mail. Il n’a pas précisé si Bloomberg comptait faire appel.

Le cabinet d’avocats représentant les ministres n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Dans son jugement, la juge Audrey Lim a écrit: "L’objectif principal de l’article était de publier un reportage sur les plaignants, en particulier sur leurs transactions immobilières (good class bungalow). Le récit plus large expliquant comment des personnes fortunées à Singapour recourent à des transactions non soumises à réserve et à des structures fiduciaires pour garder leurs opérations secrètes ou "hors du radar" servait de prétexte pour présenter ce reportage."

Le ministre de l’Intérieur, K. Shanmugam, et le ministre de la Main-d’œuvre, Tan See Leng, avaient poursuivi Bloomberg et l’un de ses journalistes pour diffamation à la suite d’un article publié en décembre 2024 sur le secret entourant les transactions immobilières de luxe, qui mentionnait des opérations impliquant les deux ministres.

Bloomberg avait défendu cet article en affirmant qu’il traitait des tendances liées aux transactions immobilières de luxe, précisant que les deux ministres constituaient des exemples dignes d’intérêt dans ce contexte. L’agence de presse a déclaré au tribunal que l’article n’alléguait aucun acte répréhensible de la part des ministres.

L’avocat des ministres avait réclamé l’octroi de dommages-intérêts majorés et affirmé que les défendeurs avaient agi avec malveillance.

Il a déclaré devant le tribunal que lorsque Bloomberg avait reçu une injonction de rectification émise en vertu de la loi singapourienne sur la protection contre les fausses informations et la manipulation en ligne, la société avait réagi en supprimant l'accès payant à l’article et en le soutenant publiquement.

Un rédacteur en chef de Bloomberg a déclaré dans une déclaration sous serment que la société avait supprimé l'accès payant afin que les lecteurs puissent prendre connaissance de l’avis de rectification. Il a été précisé lors de l’audience que cet avis avait été placé en haut de l’article sur son site web, accompagné d’une déclaration indiquant que Bloomberg "n’était pas d’accord, avec tout le respect dû," avec cette injonction et maintenait son reportage.

Dans sa décision, la juge a estimé que M. Low avait fait preuve d’imprudence et d’inexactitude en décrivant l’opacité des registres des collectivités locales concernant les transactions immobilières portant sur des bungalows non soumis à réserve.

Elle a précisé que ces documents étaient en réalité conservés dans les archives publiques et consultables via le Service intégré d’information foncière de l’Autorité foncière de Singapour, un fait que M. Low connaissait pour avoir lui-même effectué des recherches en tant que journaliste.

"Je considère que le fait que Bloomberg ait supprimé l’accès payant à cet article témoigne également d’une intention malveillante", a ajouté la juge.

(1 dollar = 1,2931 dollar singapourien)