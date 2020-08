Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un trésor du IXe siècle constitué de 425 pièces d'or découvert en Israël Reuters • 24/08/2020 à 12:38









UN TRÉSOR DU IXE SIÈCLE CONSTITUÉ DE 425 PIÈCES D'OR DÉCOUVERT EN ISRAËL ISRAËL (Reuters) - De jeunes israéliens ont découvert des centaines de pièces d'or cachées dans un récipient en argile pendant plus de mille ans. Le trésor a été découvert le 18 août par des adolescents qui s'étaient portés volontaires lors de fouilles organisées dans le centre d'Israël, où un nouveau quartier doit voir le jour, a annoncé lundi l'Autorité israélienne des antiquités. "La personne qui a enterré ce trésor il y a 1.100 ans avait probablement l'intention de le récupérer. Elle avait même fixé le récipient avec un clou afin qu'il ne bouge pas," a déclaré le directeur de l'excavation, Liat Nadav-Ziv. Robert Kool, expert en numismatique à l'Autorité des antiquités, a déclaré que ces 425 pièces en or pur de 24 carats, qui datent de la période du califat abbasside du IXe siècle, représentaient à l'époque une somme considérable. "Par exemple, avec une telle somme, on aurait pu acheter une maison luxueuse dans l'un des meilleurs quartiers de Futsal, la gigantesque et riche capitale de l'Egypte à cette époque". (Rinat Harash, version française Olivier Cherfan)

