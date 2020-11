Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un traitement contre la goutte testé contre le coronavirus en Grande-Bretagne Reuters • 27/11/2020 à 12:02









UN TRAITEMENT CONTRE LA GOUTTE TESTÉ CONTRE LE CORONAVIRUS EN GRANDE-BRETAGNE (Reuters) - La colchicine, un médicament destiné à l'origine au traitement des crises de goutte, sera testée contre le COVID-19 sur au moins 2.500 patients, dans le cadre du vaste essai britannique Recovery, indique vendredi le site internet de l'étude. "La colchicine est un médicament intéressant à analyser dans le cadre de l'essai Recovery car il est bien connu, peu coûteux et largement disponible", a déclaré Peter Horby, professeur à l'Université d'Oxford et co-directeur de l'étude. La colchicine coûte environ 124 dollars (103 euros) pour 30 capsules. Selon les scientifiques à l'origine de l'essai, l'inflammation joue un rôle important dans le COVID-19 et la dexaméthasone, qui est également un anti-inflammatoire, a déjà montré que le nombre de décès chez les personnes gravement malades pouvait être réduit grâce à ce traitement. Au début du mois, l'essai Recovery a également évalué l'administration de l'aspirine dans le traitement du COVID-19 afin de déterminer s'il pouvait réduire le risque de caillots sanguins. L'antibiotique azithromycine et le traitement expérimental aux anticorps de Regeneron, qui a été administré à Donald Trump en octobre dernier, font également partie des essais Recovery. (Muvija M et Yadarisa Shabong à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.