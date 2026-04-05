Un supporter lensois décède sur la route de Lille
Soirée tragique pour le peuple Sang et Or. Quelques minutes après la défaite contre Lille, le Racing Club de Lens a partagé une bien triste nouvelle sur ses réseaux sociaux : un supporter lensois est décédé en marge du derby . Alors qu’il se rendait à la Decathlon Arena en bus, Yves, 59 ans, a été victime d’un arrêt cardiaque.
Un hommage à Bollaert face à Toulouse
« Le RC Lens est tourné vers les proches de ce fidèle supporter, à qui il adresse ses plus sincères condoléances » , a écrit le club artésien sur X suite à ce décès. Un hommage sera rendu à Yves lors de la prochaine rencontre au stade Bollaert-Delelis contre Toulouse le 17 avril prochain.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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