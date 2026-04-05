Un supporter lensois décède sur la route de Lille

Soirée tragique pour le peuple Sang et Or. Quelques minutes après la défaite contre Lille, le Racing Club de Lens a partagé une bien triste nouvelle sur ses réseaux sociaux : un supporter lensois est décédé en marge du derby . Alors qu’il se rendait à la Decathlon Arena en bus, Yves, 59 ans, a été victime d’un arrêt cardiaque.

Un hommage à Bollaert face à Toulouse

« Le RC Lens est tourné vers les proches de ce fidèle supporter, à qui il adresse ses plus sincères condoléances » , a écrit le club artésien sur X suite à ce décès. Un hommage sera rendu à Yves lors de la prochaine rencontre au stade Bollaert-Delelis contre Toulouse le 17 avril prochain.…

MBC pour SOFOOT.com