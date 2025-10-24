Un sommet spécial sur la compétitivité de l'UE en février prochain - Merz

(Corrige jour)
L'Union européenne tiendra le 12 février prochain un sommet spécial consacré à la compétitivité du bloc communautaire, a déclaré jeudi soir le chancelier allemand Friedrich Merz à l'occasion d'un sommet de l'UE à Bruxelles.
Les mesures de simplification prises par la Commission européenne ne sont "pas suffisantes", a-t-il dit au cours d'une conférence de presse. "Nous avons besoin d'un réel changement de culture au sein de l'Union européenne", a ajouté le dirigeant allemand.
(Charlotte Van Campenhout; version française Jean Terzian)
