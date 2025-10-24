 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un sommet spécial sur la compétitivité de l'UE en février prochain - Merz
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 00:38

(Corrige jour)

L'Union européenne tiendra le 12 février prochain un sommet spécial consacré à la compétitivité du bloc communautaire, a déclaré jeudi soir le chancelier allemand Friedrich Merz à l'occasion d'un sommet de l'UE à Bruxelles.

Les mesures de simplification prises par la Commission européenne ne sont "pas suffisantes", a-t-il dit au cours d'une conférence de presse. "Nous avons besoin d'un réel changement de culture au sein de l'Union européenne", a ajouté le dirigeant allemand.

(Charlotte Van Campenhout; version française Jean Terzian)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank