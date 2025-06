Un "Shahed français" ? MBDA développe un drone explosif à bas coût avec un objectif de production en masse

Le fabricant de missiles s'est allié à une petite entreprise aéronautique française et un industriel de l'automobile habitué aux productions de grandes séries.

Une portée de plusieurs centaines de kilomètres et un coût réduit : le fabricant européen de missiles MBDA développe un projet de drone explosif destiné à être produit en masse, à l'image des drones Shahed lancés par la Russie pour saturer les défenses anti-aériennes ukrainiennes, a annoncé lundi 16 juin l'entreprise.

Ce "Shahed français", dévoilé à l'ouverture du salon aéronautique du Bourget, près de Paris, doit effectuer son premier vol à l'automne , a indiqué à la presse le directeur des programmes de MBDA, Stéphane Reb.

Pour cela, MBDA s'est allié à une petite entreprise aéronautique française et un industriel de l'automobile habitué aux productions de grandes séries. Les noms des entreprises concernées n'ont pas été précisés. "L'idée est d'être en capacité de produire en masse, de l'ordre de 1.000 munitions par mois ", a affirmé Stéphane Reb, par ailleurs directeur général de MBDA France.

Les Shahed-136 fournis par l'Iran à la Russie et également produits par Moscou sous le nom de Geran-2, sont lancés par salves quasiment chaque nuit sur l'Ukraine pour épuiser la défense anti-aérienne et permettre à des missiles, bien plus coûteux et destructeurs, de se fondre dans la masse et d'atteindre leur cible.

Un drone "relativement simple"

En mai, plus de 4.000 Shahed ont ainsi été lancés, un chiffre multiplié par 10 en l'espace de deux ans. Lents et peu manœuvrant, 70 à 90% de ces drones sont neutralisés en vol, soit par brouillage soit par des canons et mitrailleuses anti-aériens , selon le général Vincent Breton, à la tête du centre de doctrine des armées françaises.

Le coût d'un drone Shahed est estimé entre 20.000 et 50.000 dollars, selon le CSIS américain, contre environ un million de dollars pour un missile de croisière. MBDA n'a pas précisé le coût unitaire de son futur drone, mais "on ne raisonne pas en million d'euros", selon Stéphane Reb.

Pour obtenir un coût limité permettant de le produire en masse, "on veut commencer par des choses relativement simples" , avec un guidage par satellite (GPS, Galileo...), a-t-il signalé. Il s'agira de le développer de façon "incrémentale" avec ensuite une capacité des drones à communiquer entre eux, ce qui les rend moins sensibles au brouillage.

"Avec ce type d'objet, il faut accepter qu'il y ait de l'attrition. Leur objet principal, c'est de forcer les défenses ennemies à se dévoiler, de les épuiser ", a-t-il expliqué.