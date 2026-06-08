Un séisme de magnitude 7,8 frappe le sud des Philippines, 32 morts redoutés

(Bilan actualisé)

par Mikhail Flores et Karen Lema

Au moins 32 personnes sont mortes dans un séisme de magnitude 7,8 qui a frappé lundi l'île de Mindanao, dans le suddes Philippines, ont declaré des responsables de services de secours, ajoutant qu'il y avait aussi vraisemblablement des dizaines de blessés.

Le séisme s'est produit en début de journée, au moment où les écoles rouvraient leurs portes après une période de vacances. Les secousses ont été ressenties dans de nombreuses provinces et jusqu'à 420 kilomètres, dans la ville de Manado, sur l'île indonésienne de Sulawesi.

Des alertes au tsunami ont été immédiatement émises après le séisme - dont l'épicentre est situé à environ 20 km au large de la province de Sarangani, à Mindanao - dans le sud des Philippines, le nord de l'Indonésie et l'État malaisien de Sabah, sur l'île de Bornéo.

Elles ont été levées six heures après.

Les autorités du pays, qui évaluent toujours les dégâts provoqués par le tremblement de terre, vérifient des premières informations faisant état de 32 morts et 134 blessés, en raison essentiellement de la chute de débris et de glissements de terrain.

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr a ordonné le déclenchement immédiat d'une intervention d’urgence à Mindanao, une île de la taille de la Corée du Sud.

"Le gouvernement national se mobilise et nous n'abandonnerons pas Mindanao", dit-il dans un communiqué.

Ce tremblement de terre intervient huit mois après que les Philippines ont subi leur séisme le plus meurtrier depuis 12 ans, celui de magnitude 6,9 en eaux peu profondes qui avait frappé le 1er octobre au large de l’île de Cebu, faisant 79 morts.

Et, toujours en octobre, deux puissants séismes ont secoué le large des côtes du sud des Philippines, tuant au moins sept personnes et entraînant l'émission de plusieurs alertes au tsunami dans la région.

Les Philippines et l’Indonésie subissent des centaines de séismes chaque année, se trouvant sur des zones tectoniquement complexes de la "ceinture de feu du Pacifique", une ceinture sismique active s'étendant de l’Amérique du Sud à l’Extrême-Orient russe.

Phivolcs, l'institut philippin de volcanologie et de sismologie, a déclaré qu'au moins neuf répliques puissantes avaient été ressenties lundi matin dans toute l'île de Mindanao, la plus forte atteignant une magnitude de 6,7.

(Karen Lema, Mikhail Flores et Nestor Corrale à Manille, Gayatri Suroyo, Ananda Teresia et Fransiska Nangoy à Jakarta, Gnaneshwar Rajan à Bangalore; version française Jean Terzian et Benoit Van Overstraeten)