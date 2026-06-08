Un séisme de magnitude 7,8 frappe le sud des Philippines, 15 morts redoutés

(Actualisé avec levée de l'alerte tsunami, nouveau bilan)

par Mikhail Flores et Karen Lema

Les Philippines ont levé l'alerte au tsunami lancée plus tôt après qu'un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi l'île de Mindanao, dans le sud du pays, a annoncé Phivolcs, l'institut philippin de volcanologie et de sismologie.

Les autorités du pays, qui évaluent toujours les dommages provoqués par le tremblement de terre, vérifient des informations faisant état de 15 personnes tuées et 129 blessés, en raison essentiellement de la chute de débris.

"À l'issue de la période d'observation prolongée de deux heures, de légères perturbations du niveau de la mer ont continué d'être enregistrées; toutefois, les hauteurs de vagues observées sont trop faibles pour causer des dégâts", a précisé le Phivolcs dans un communiqué.

Le séisme s'est produit en début de journée, au moment où les écoles ouvraient leurs portes. Les secousses ont été fortement ressenties dans une douzaine de provinces et à 420 kilomètres de là, dans la ville de Manado, sur l'île indonésienne de Sulawesi.

Des alertes au tsunami avaient été immédiatement émises après le séisme - dont l'épicentre est situé à environ 20 km au large de la province de Sarangani, à Mindanao - dans le sud des Philippines, le nord de l'Indonésie et l'État malaisien de Sabah, sur l'île de Bornéo.

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr a ordonné le déclenchement immédiat d'une intervention d’urgence à Mindanao, une île de la taille de la Corée du Sud, en demandant aux agences concernées de préparer des fournitures de secours et des centres d’évacuation et de se tenir prêtes pour d'éventuelles opérations de sauvetage.

"Le gouvernement national se mobilise et nous n'abandonnerons pas Mindanao", dit-il dans un communiqué.

Ce tremblement de terre intervient huit mois après que les Philippines ont subi leur séisme le plus meurtrier depuis 12 ans, celui de magnitude 6,9 en eaux peu profondes qui avait frappé le 1er octobre au large de l’île de Cebu, faisant 79 morts.

Et, toujours en octobre, deux puissants séismes ont secoué le large des côtes du sud des Philippines, tuant au moins sept personnes et entraînant l'émission de plusieurs alertes au tsunami dans la région.

Les Philippines et l’Indonésie subissent des centaines de séismes chaque année, se trouvant sur des zones tectoniquement complexes de la "ceinture de feu du Pacifique", une ceinture sismique active s'étendant de l’Amérique du Sud à l’Extrême-Orient russe.

Phivolcs a déclaré qu'au moins neuf répliques puissantes avaient été ressenties lundi matin dans toute l'île de Mindanao, la plus forte atteignant une magnitude de 6,7.

(Karen Lema, Mikhail Flores et Nestor Corrale à Manille, Gayatri Suroyo, Ananda Teresia et Fransiska Nangoy à Jakarta, Gnaneshwar Rajan à Bangalore; version française Jean Terzian et Benoit Van Overstraeten)