Un samedi sans foot en Italie à cause des funérailles du pape ?

L’effet Pape-illon.

Ce samedi, l’Italie dira adieu au Pape François, décédé ce lundi matin à 88 ans. Et le foot Italien devrait une nouvelle fois se mettre en retrait. Selon la Gazzetta dello Sport , les matchs de Serie A Lazio-Parme, Côme-Genoa, Inter-Roma et des matchs de Serie B, prévus le jour des funérailles, devraient être reporté à lundi soir. Si cet aménagement a été officialisé par la Ligue, le cas de l’Inter-Roma doit encore être éclairci puisque les Nerazzurri jouent leur demi-finale aller de Ligue des champions le mercredi 30 avril, à Barcelone. Seul créneau possible, d’après L’Équipe , le 21 mai entre les 37 e et 38 e journées.…

