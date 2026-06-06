Un ressortissant français condamné à 20 ans de prison au Mali pour complot présumé

Un ressortissant français, accusé par le gouvernement militaire malien d'être impliqué dans un complot visant à déstabiliser le pays, a été condamné vendredi à 20 ans de prison, a indiqué une source proche du dossier.

Yann Vézilier devrait purger sa peine au Mali suite à cette condamnation prononcée jeudi soir, a indiqué la source sous couvert d'anonymat, car non autorisée à s'adresser aux médias.

Le gouvernement malien a annoncé en août dernier l'arrestation de Yann Vézilier, l'accusant d'agir pour le compte des services de renseignement français afin de mobiliser des acteurs politiques, des personnalités de la société civile et des officiers contre le gouvernement d'Assimi Goïta.

Le ministère français des Affaires étrangères avait alors repoussé des accusations selon lui "sans fondement", ajoutant que l'arrestation du Français était contraire à la Convention de Vienne.

La France a réitéré son démenti après le prononcé du verdict. "Notre agent menait une mission de coopération en matière de sécurité et n'a en aucune façon participé, directement ou indirectement, à la déstabilisation du Mali", a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

Des sources diplomatiques françaises ont indiqué que Paris était de plus en plus inquiet pour la santé de Yann Vézilier.

Le Mali connaît depuis plus d'une décennie des troubles alimentés par des insurrections islamistes dans le Nord et une instabilité politique qui a conduit à des coups d'État en 2020 et 2021, portant Assimi Goïta au pouvoir.

Les porte-parole du gouvernement malien et du ministère de la Justice n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters vendredi.

Les relations entre le Mali et la France, ancienne puissance coloniale, se sont gravement détériorées ces dernières années, dans un contexte régional qui a également vu le Burkina Faso et le Niger prendre leurs distances avec Paris.

(Reportage de la rédaction du Mali et de Portia Crowe à Dakar, avec John Irish à Paris ; Version française Elizabeth Pineau)