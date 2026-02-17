Un responsable russe reconnaît que les systèmes Starlink sont restés en panne pendant deux semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les terminaux Starlink utilisés par l'armée russe ne fonctionnent plus depuis deux semaines, mais cette coupure n'a pas eu d'effet sur les opérations de drones, a déclaré mardi un haut responsable militaire russe.

"Les terminaux Starlink sont hors service depuis deux semaines, mais cela n'a pas affecté l'intensité ou l'efficacité des systèmes sans pilote des troupes, comme le confirment les données issues d'un suivi objectif des dommages causés à l'équipement et au personnel de l'ennemi", a déclaré le vice-ministre de la défense, Aleksei Krivoruchko, à la télévision d'État.

La Russie a reconnu les faits près de deux semaines après que des responsables ukrainiens ont déclaré que les terminaux utilisés par l'armée russe avaient été déconnectés.

Le ministre ukrainien de la défense, Mykhailo Fedorov, a déclaré que les terminaux avaient été déconnectés et d'autres responsables ukrainiens ont affirmé que l'effet sur les opérations russes avait été considérable.

L'armée ukrainienne s'appuie sur des dizaines de milliers de connexions Starlink par satellite pour communiquer sur le champ de bataille et piloter certaines missions de drones.

Elle a déclaré ce mois-ci avoir trouvé des terminaux Starlink, produits par la société SpaceX, sur des drones à longue portée utilisés lors d'attaques russes.