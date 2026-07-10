Un rapport de la Fed fait état d'une inflation « en hausse »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Howard Schneider et Ann Saphir

L'inflation aux États-Unis « s’est encore accentuée ce printemps », l’impact croissant des droits de douane, la hausse des coûts énergétiques due au conflit au Moyen-Orient et le développement fulgurant des technologies d’intelligence artificielle ayant renforcé les pressions sur les prix qui avaient commencé à s’accumuler l’année dernière, a déclaré vendredi la Réserve fédérale dans un nouveau rapport adressé au Congrès, en amont des auditions sur la politique monétaire prévues la semaine prochaine.

« L’inflation a augmenté cette année et reste élevée par rapport à l’objectif à long terme de 2 % fixé par le Comité fédéral de l'Open Market », les données les plus récentes indiquant que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles, privilégié par la banque centrale américaine, s’établissait à environ le double de ce taux en mai, précise le rapport.

En revanche, « le marché du travail s’est stabilisé, l’offre et la demande étant globalement en équilibre », et le taux de chômage de 4,2 % enregistré en juin reste « faible », précise le rapport de la Fed, tout en soulignant les évolutions démographiques qui contribuent à maintenir cette situation.

« Un ralentissement marqué de l’immigration et la baisse continue du taux d’activité due au vieillissement de la population ont entraîné un ralentissement de la croissance de l’offre de main-d’œuvre », indique le document. Il s’agit du premier rapport sur la politique monétaire adressé au Congrès publié sous la présidence de Kevin Warsh , le nouveau président de la Fed, qui doit comparaître devant les commissions de la Chambre des représentants et du Sénat mardi et mercredi prochains, dans le cadre des examens de la politique monétaire par le Congrès, qui ont lieu deux fois par an. L’audition habituelle du printemps a été reportée en raison de la controverse entre l’ancien président de la Fed, Jerome Powell, et le président Donald Trump, Kevin Warsh ayant pris la relève fin mai après la fin du mandat de Jerome Powell à la tête de la banque centrale.

La Fed maintient ses taux d’intérêt inchangés depuis décembre, mais les craintes liées à l’inflation ont conduit les investisseurs à anticiper des hausses de taux dans le courant de l’année.

Il est à noter que l’IA est mentionnée comme un facteur d’inflation, du moins à court terme. Warsh considérait jusqu’à présent cette technologie comme un facteur de baisse de l’inflation, compte tenu de l’impulsion qu’elle devrait donner à la productivité, mais il a récemment reconnu que le moment où ces gains de productivité et du côté de l’offre se concrétiseraient restait incertain, alors que la demande en électricité, en puces électroniques et en autres matériaux nécessaires au développement de ce secteur se poursuit.