 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un raid israélien fait au moins 5 morts dans le sud de la Syrie-médias d'Etat syriens
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 09:12

(.)

Au moins cinq personnes ont été tuées vendredi lors d'un raid israélien dans le sud de la Syrie, ont rapporté les médias d'État syriens.

Selon l'agence de presse gouvernementale syrienne Sana, cinq personnes ont été tuées, dont deux enfants. Un autre média d'État syrien, Ekhbariya, a fait état de 10 personnes tuées.

De son côté, l'armée israélienne a déclaré que six de ses soldats avaient été blessés lors d'un affrontement au cours d'une opération nocturne visant à arrêter des membres du groupe militant Jaama Islamiya, allié du Hamas, dans la région de Beit Jinn.

Les troupes israéliennes "ont répondu par des tirs en direction des terroristes, avec une assistance aérienne", a déclaré l'armée israélienne dans un communiqué. Trois des soldats israéliens blessés le sont grièvement, a-t-elle précisé.

Selon l'armée israélienne, l'opération, désormais terminée, a permis d'appréhender les suspects. Plusieurs militants ont été tués.

(Reportage Tala Ramadan ; rédigé par Tom Perry ; version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Proche orient
Syrie
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank