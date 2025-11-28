Un raid israélien fait au moins 5 morts dans le sud de la Syrie-médias d'Etat syriens

Au moins cinq personnes ont été tuées vendredi lors d'un raid israélien dans le sud de la Syrie, ont rapporté les médias d'État syriens.

Selon l'agence de presse gouvernementale syrienne Sana, cinq personnes ont été tuées, dont deux enfants. Un autre média d'État syrien, Ekhbariya, a fait état de 10 personnes tuées.

De son côté, l'armée israélienne a déclaré que six de ses soldats avaient été blessés lors d'un affrontement au cours d'une opération nocturne visant à arrêter des membres du groupe militant Jaama Islamiya, allié du Hamas, dans la région de Beit Jinn.

Les troupes israéliennes "ont répondu par des tirs en direction des terroristes, avec une assistance aérienne", a déclaré l'armée israélienne dans un communiqué. Trois des soldats israéliens blessés le sont grièvement, a-t-elle précisé.

Selon l'armée israélienne, l'opération, désormais terminée, a permis d'appréhender les suspects. Plusieurs militants ont été tués.

