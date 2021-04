Un quatrième vaccin anti-Covid disponible dès samedi

Il sera le quatrième vaccin mis à la disponibilité des Français. « À compter de ce samedi » 24 avril, les Français de 55 ans et plus pourront être vaccinés contre le Covid-19 avec une dose du produit de Johnson & Johnson. L'annonce a été faite par Olivier Véran jeudi, lors d'une conférence de presse au cours de laquelle le Premier ministre, Jean Castex, ainsi que le ministre de la Santé ont fait un point épidémique et annoncé un calendrier de sortie de crise.

La France a reçu une première livraison de 200 000 doses de ce vaccin Johnson & Johnson à la fin de la semaine dernière, mais elle attendait les conclusions de l'Agence européenne des médicaments (EMA), qui a estimé, mercredi, qu'il bénéficiait d'un rapport bénéfices/risques favorable, malgré un risque « très rare » de caillots sanguins.

Un vaccin à tous d'ici la fin du mois d'août

Ces 200 000 premiers vaccins « sont livrés aux pharmacies, aux médecins et aux infirmiers libéraux, qui pourront commencer à le proposer à leurs patients à compter de ce samedi », a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse gouvernementale. Contrairement aux autres vaccins déjà utilisés en France (Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca), « ce vaccin [...] ne nécessite qu'une seule injection pour que vous soyez protégé, pas de rappel vaccinal, pas de seconde injection », a-t-il souligné.

