Un quart des PME-TPE anticipent une baisse d'activité en 2025, selon une étude

Un quart (25%) des PME-TPE s'attendent à un ralentissement de leur activité en 2025, contre 22% prévoyant une hausse, après un tassement en 2024 négatif pour l'emploi, selon le baromètre trimestriel publié jeudi par Bpifrance Le Lab.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Dans un contexte politique instable, l'indicateur d'activité a ainsi reculé de 7 points à -3, bien en dessous de sa moyenne de long terme (+16), selon l'enquête menée auprès de 4.979 entreprises entre le 11 novembre et le 4 décembre, avant la nomination de François Bayrou comme Premier ministre.

"Les TPE-PME sont affectées par le manque de débouchés, des taux d’intérêt encore élevés et une concurrence accrue", auxquels s'ajoutent les incertitudes en France et dans le monde, a commenté Philippe Mutricy, directeur des études de Bpifrance, dans un communiqué.

En 2025, si les très petites et moyennes entreprises pourraient bénéficier d'une éventuelle relance de la consommation et d'un assouplissement des taux, "la levée des contraintes est conditionnée à celle de l'incertitude politique, qui brouille la visibilité économique et renforce l’attentisme des entreprises et des ménages, pesant sur les perspectives de croissance", a-t-il prévenu.

Dans ce contexte, les intentions d'investissement ont baissé à 47% fin 2024, contre 50% un an plus tôt, et les dirigeants prévoient de ralentir leurs embauches, l'indicateur prévisionnel d'emploi perdant 7 points à +5 (contre une moyenne de long terme à +12).

Concernant 2024, le solde d'opinion relatif à l'activité s'est établi à -6, perdant 14 points sur un an et loin de la moyenne historique (+14), du fait d'une demande en berne. La conjoncture apparaît dégradée dans tous les secteurs. L'indicateur d'emploi a perdu 7 points en un an pour s'établir à -1.

43% des personnes interrogées ont déclaré avoir investi, contre 46% en 2023 et 55% en moyenne entre 2001 et 2023.

Par ailleurs, concernant l'intelligence artificielle, 31% des PME-TPE y avaient recours fin 2024, deux fois plus qu'un an plus tôt, mais seulement 8% sur une base régulière, selon l'enquête.