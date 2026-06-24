 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un premier cas d'Ebola identifié en France, l'OMS invite à ne pas "surréagir"
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 16:43

(Actualisé avec Tedros Adhanom Ghebreyesus, §5 à 9)

Un cas d'Ebola a été identifié pour la première fois en France chez un médecin humanitaire de retour de République démocratique du Congo (RDC) où sévit le variant Bundibugyo de ce virus potentiellement mortel, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

"Le patient, de retour de mission humanitaire dans une des zones de circulation du virus en République Démocratique du Congo (RDC), a immédiatement été pris en charge dans un établissement spécialisé et se trouve dans un état stable", est-il précisé dans un communiqué.

Le ministère assure que toutes les mesures de précaution ont été prises à son arrivée en France, notamment l'isolement du patient à l'hôpital.

Des recherches sont en cours pour identifier les personnes qui auraient pu être en contact avec le médecin. Les cas contacts devront s'isoler à domicile durant 21 jours.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a invité les pays européens à ne pas "surréagir" après l'annonce d'un cas en France.

"Le risque (pour le reste du monde) est faible, que ce soit la France ou d'autres pays en Europe, ils ne doivent pas surréagir, c'est mon conseil", a-t-il dit à des journalistes lors d'une conférence de presse à Dakar.

Sur les 50 dernières années, moins de 30 cas de maladie à virus Ebola ont été identifiés hors du continent africain, a-t-il précisé.

S'exprimant sur la situation en RDC, il a déploré que la propagation du variant Bundibugyo prenne toujours de vitesse les équipes médicales et sanitaires sur place.

Au total, 1.094 cas confirmés ont été recensés en République démocratique du Congo, dont 277 mortels, selon l'OMS. L'Ouganda a confirmé 20 cas et deux décès.

(Rédigé par Sophie Louet avec Anait Miridzhanian, Anathi Madubela et Sfundo Parakozov)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Paris: ouverture des soldes d'été en pleine canicule
    Paris: ouverture des soldes d'été en pleine canicule
    information fournie par AFP Video 24.06.2026 17:30 

    Des clients ont bravé la chaleur mercredi à Paris pour s'engouffrer dans des magasins climatisés, au premier jour des soldes d'été, alors que la France est touchée par une canicule exceptionnelle.

  • Canicule: livreurs à vélo, ouvriers du bâtiment et artisans à la peine
    Canicule: livreurs à vélo, ouvriers du bâtiment et artisans à la peine
    information fournie par AFP Video 24.06.2026 17:30 

    Loin de la climatisation des bureaux, livreurs à vélo, ouvriers du bâtiment et artisans affrontent des températures historiques. "J'essaie de ne pas penser à la chaleur", raconte Fabio Otoni, un agent de propreté à Paris.

  • Marc Bloch, l'historien résistant, est entré au Panthéon
    Marc Bloch, l'historien résistant, est entré au Panthéon
    information fournie par AFP Video 24.06.2026 17:30 

    Quatre-vingt-deux ans après son assassinat par la Gestapo, l'historien résistant Marc Bloch est entré au Panthéon mardi au côtés de son épouse Simonne, lors de la sixième panthéonisation des deux quinquennats d'Emmanuel Macron.

  • Canicule: les urgences de Toulouse "tiennent" pour le moment
    Canicule: les urgences de Toulouse "tiennent" pour le moment
    information fournie par AFP Video 24.06.2026 17:29 

    Les services d'urgence de Toulouse tiennent bon pour l'heure face à la canicule, grâce à une bonne anticipation et une meilleure adaptation depuis l'épisode mortel de 2003, craignant toutefois un afflux de patients lorsque les fortes chaleurs auront eu raison de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank