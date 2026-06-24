Un premier cas d'Ebola identifié en France, l'OMS invite à ne pas "surréagir"

(Actualisé avec Tedros Adhanom Ghebreyesus, §5 à 9)

Un cas d'Ebola a été identifié pour la première fois en France chez un médecin humanitaire de retour de République démocratique du Congo (RDC) où sévit le variant Bundibugyo de ce virus potentiellement mortel, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

"Le patient, de retour de mission humanitaire dans une des zones de circulation du virus en République Démocratique du Congo (RDC), a immédiatement été pris en charge dans un établissement spécialisé et se trouve dans un état stable", est-il précisé dans un communiqué.

Le ministère assure que toutes les mesures de précaution ont été prises à son arrivée en France, notamment l'isolement du patient à l'hôpital.

Des recherches sont en cours pour identifier les personnes qui auraient pu être en contact avec le médecin. Les cas contacts devront s'isoler à domicile durant 21 jours.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a invité les pays européens à ne pas "surréagir" après l'annonce d'un cas en France.

"Le risque (pour le reste du monde) est faible, que ce soit la France ou d'autres pays en Europe, ils ne doivent pas surréagir, c'est mon conseil", a-t-il dit à des journalistes lors d'une conférence de presse à Dakar.

Sur les 50 dernières années, moins de 30 cas de maladie à virus Ebola ont été identifiés hors du continent africain, a-t-il précisé.

S'exprimant sur la situation en RDC, il a déploré que la propagation du variant Bundibugyo prenne toujours de vitesse les équipes médicales et sanitaires sur place.

Au total, 1.094 cas confirmés ont été recensés en République démocratique du Congo, dont 277 mortels, selon l'OMS. L'Ouganda a confirmé 20 cas et deux décès.

(Rédigé par Sophie Louet avec Anait Miridzhanian, Anathi Madubela et Sfundo Parakozov)