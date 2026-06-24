Un premier cas d'Ebola identifié en France

Un cas d'Ebola a été identifié pour la première fois en France chez un médecin humanitaire de retour de République démocratique du Congo (RDC) où sévit le variant Bundibugyo de ce virus potentiellement mortel, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

"Le patient, de retour de mission humanitaire dans une des zones de circulation du virus en République Démocratique du Congo (RDC), a immédiatement été pris en charge dans un établissement spécialisé et se trouve dans un état stable", est-il précisé dans un communiqué.

Le ministère assure que toutes les mesures de précaution ont été prises à son arrivée en France, notamment l'isolement du patient à l'hôpital.

Des recherches sont en cours pour identifier les personnes qui auraient pu être en contact avec le médecin. Les cas contacts devront s'isoler à domicile durant 21 jours.

(Rédigé par Sophie Louet)