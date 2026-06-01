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Un pétrolier sous sanctions en provenance de Russie arraisonné en Atlantique, dit Macron
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 06:56

Le président indonésien Prabowo Subianto en visite en France

Le président indonésien Prabowo Subianto en visite en France

La France a ‌arraisonné dimanche en Atlantique, avec le soutien de plusieurs ​partenaires dont le Royaume-Uni, un pétrolier en provenance de Russie visé par des sanctions internationales, a déclaré le président ​français Emmanuel Macron sur le réseau social X.

"La Marine nationale a arraisonné ​hier matin un nouveau pétrolier ⁠sous sanctions internationales en provenance de Russie : le ‌Tagor", a-t-il écrit. "Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer, avec le soutien ​de plusieurs partenaires ‌dont le Royaume-Uni, dans le strict respect ⁠du droit de la mer".

"Il est inacceptable que des bateaux contournent les sanctions internationales, violent le droit de la ⁠mer et ‌financent la guerre que mène la Russie contre ⁠l'Ukraine depuis plus de 4 ans", a ajouté ‌Emmanuel Macron, soulignant une "détermination constante et totale".

La Préfecture ⁠maritime de l'Atlantique a déclaré séparément que ⁠la marine nationale ‌était intervenue "à plus de 400 nautiques à l'ouest de ​la pointe de la ‌Bretagne, sur un pétrolier en provenance de Mourmansk en Russie".

"Cette opération visait à ​vérifier la nationalité d'un navire soupçonné d'arborer un faux pavillon", a-t-elle rapporté dans un communiqué. "Après la ⁠montée à bord de l'équipe de visite, l'examen des documents a confirmé les doutes quant à l'irrégularité du pavillon arboré (...) Conformément au droit international et sur demande du procureur de la République, le navire a été dérouté".

(Rédigé ​par Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
Emmanuel Macron
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6 commentaires

  • 08:47

    Ils y en a ci dessous qui détestent Macron et par conséquent admirent Poutine. Si ce dernier bombardait Paris, ils applaudiraient en disant qu'il y a de l'ordre avec lui et que Poutine se soumait au droit international. Les pauvres ils mélangent tout. Ils applaudsissent les dictateurs et crachent sur les démocraties.

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