Un pétrolier sous sanctions en provenance de Russie arraisonné en Atlantique, dit Macron

Le président indonésien Prabowo Subianto en visite en France
La France a arraisonné dimanche en Atlantique, avec le soutien de plusieurs partenaires dont le Royaume-Uni, un pétrolier en provenance de Russie visé par des sanctions internationales, a déclaré le président français Emmanuel Macron sur le réseau social X.
"La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor", a-t-il écrit. "Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer, avec le soutien de plusieurs partenaires dont le Royaume-Uni, dans le strict respect du droit de la mer".
"Il est inacceptable que des bateaux contournent les sanctions internationales, violent le droit de la mer et financent la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine depuis plus de 4 ans", a ajouté Emmanuel Macron, soulignant une "détermination constante et totale".
La Préfecture maritime de l'Atlantique a déclaré séparément que la marine nationale était intervenue "à plus de 400 nautiques à l'ouest de la pointe de la Bretagne, sur un pétrolier en provenance de Mourmansk en Russie".
"Cette opération visait à vérifier la nationalité d'un navire soupçonné d'arborer un faux pavillon", a-t-elle rapporté dans un communiqué. "Après la montée à bord de l'équipe de visite, l'examen des documents a confirmé les doutes quant à l'irrégularité du pavillon arboré (...) Conformément au droit international et sur demande du procureur de la République, le navire a été dérouté".
(Rédigé par Jean Terzian)
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