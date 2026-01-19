Un penalty raté exprès par Brahim Díaz ? La réponse claire d’Édouard Mendy

Et puis quoi, encore ! C’est une histoire que certains ont cherché à raconter après la panenka ratée par Brahim Díaz à la dernière minute de la finale entre le Maroc et le Sénégal : et si l’attaquant avait fait exprès, comme un geste de fair-play, après avoir vu les Sénégalais quitter la pelouse ? Foutaises, bien sûr.

Ne comptez pas sur Édouard Mendy pour donner du poids à cette drôle de thèse, en tout cas. « Non, quand même. Il faut être sérieux. Vous croyez vraiment qu’à une minute de la fin et avec un pays qui attend un sacre depuis 50 ans, on peut s’entendre ? Il voulait marquer, et j’ai le crédit de l’arrêter, c’est tout , a expliqué le gardien au micro de Bein Sports. Ce qu’on s’est dit en revenant aux vestiaires, ça reste entre nous. On n’a pas besoin de l’étaler. Tout ce qu’on a fait, on l’a fait ensemble. On a voulu rester dignes, fiers. C’est ce qu’on a fait et on a été récompensés. » …

CG pour SOFOOT.com