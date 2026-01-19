La liste des distinctions individuelles de la CAN

Pas sûr que cela suffise à consoler tout le monde. À la suite d’une finale de CAN d’anthologie entre le Maroc et le Sénégal, qui a été remportée par les Lions de la Téranga en prolongation (0-1, A.P.), les distinctions individuelles ont été distribuées avant la remise du trophée. Sans surprise, Sadio Mané, qui jouait sa dernière CAN, a remporté le titre de meilleur joueur du tournoi . Ce n’est pas la première fois, puisqu’il avait déjà reçu ce trophée lors de la première victoire du Sénégal dans cette compétition en 2019.

[📺LIVE] 🏆🌍 #CAN2025 🇸🇳 Sadio Mané est élu meilleur joueur de la CAN 2025 !

TM pour SOFOOT.com