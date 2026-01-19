 Aller au contenu principal
La liste des distinctions individuelles de la CAN
information fournie par So Foot 19/01/2026 à 03:42

Pas sûr que cela suffise à consoler tout le monde. À la suite d’une finale de CAN d’anthologie entre le Maroc et le Sénégal, qui a été remportée par les Lions de la Téranga en prolongation (0-1, A.P.), les distinctions individuelles ont été distribuées avant la remise du trophée. Sans surprise, Sadio Mané, qui jouait sa dernière CAN, a remporté le titre de meilleur joueur du tournoi . Ce n’est pas la première fois, puisqu’il avait déjà reçu ce trophée lors de la première victoire du Sénégal dans cette compétition en 2019.

[📺LIVE] 🏆🌍 #CAN2025 🇸🇳 Sadio Mané est élu meilleur joueur de la CAN 2025 !#beINCAN2025 #SENMAR pic.twitter.com/UqIMCthfPu…

  • Sadio Mané, le triomphe de sa justice
    Sadio Mané, le triomphe de sa justice
    information fournie par So Foot 19.01.2026 04:01 

    Au terme du temps additionnel le plus long de l’histoire du continent, deux frères se sont déchirés. Porté par l’aura de son vice-capitaine Sadio Mané, le Sénégal n’a pas fait sécession et a vengé son injustice en battant le Maroc de manière rocambolesque lors ... Lire la suite

  • Un penalty raté exprès par Brahim Díaz ? La réponse claire d’Édouard Mendy
    Un penalty raté exprès par Brahim Díaz ? La réponse claire d’Édouard Mendy
    information fournie par So Foot 19.01.2026 03:51 

    Et puis quoi, encore ! C’est une histoire que certains ont cherché à raconter après la panenka ratée par Brahim Díaz à la dernière minute de la finale entre le Maroc et le Sénégal : et si l’attaquant avait fait exprès, comme un geste de fair-play, après avoir vu ... Lire la suite

  • Pourquoi Claude Le Roy a été décisif pour le Sénégal contre le Maroc
    Pourquoi Claude Le Roy a été décisif pour le Sénégal contre le Maroc
    information fournie par So Foot 19.01.2026 03:49 

    L’immortel Claude Le Roy. S’il est retraité des bancs depuis la fin de sa dernière aventure avec le Togo en 2021, l’entraîneur français de 77 ans ne rate jamais une Coupe d’Afrique des nations. Et il a même pu jouer son petit rôle, selon son témoignage, dans la ... Lire la suite

  • La conférence de presse de Pape Thiaw annulée pour des raisons de sécurité
    La conférence de presse de Pape Thiaw annulée pour des raisons de sécurité
    information fournie par So Foot 19.01.2026 03:44 

    La victoire sans mots. Après avoir décroché la deuxième étoile du Sénégal en remportant une finale très agitée contre le Sénégal, ce dimanche, Pape Thiaw n’est pas resté très longtemps en conférence de presse, à Rabat. Les journalistes marocains en colère contre ... Lire la suite

