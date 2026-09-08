Un Palestinien tué par les forces israéliennes lors d'un raid en Cisjordanie

Des soldats israéliens lors d'une opération militaire après qu'un Palestinien s'est retranché dans une maison du village d'Aqraba, au sud de Naplouse, le 8 septembre 2026 en Cisjordanie occupée ( AFP / JAAFAR ASHTIYEH )

L'armée israélienne a tué mardi un Palestinien en Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé, l'armée affirmant avoir abattu un suspect qui avait tenté d'attaquer des soldats.

Abdelkarim Mohamed Khader Souleimane, 28 ans, a été "tué par les forces d'occupation mardi matin dans la ville d'Aqraba", dans le nord de la Cisjordanie, a déclaré le ministère, précisant que les autorités israéliennes retenaient son corps.

L'armée israélienne a pour sa part indiqué que des soldats s'étaient rendus à Aqraba "pour interroger un terroriste". Celui-ci a ensuite lancé contre eux un cocktail Molotov et un engin explosif improvisé, sans faire de blessé, d'après l'armée.

Les soldats ont encerclé puis pénétré dans le bâtiment, où ils ont trouvé l'homme muni d'un couteau "qu'il avait l'intention d'utiliser pour attaquer les soldats", avant de le tuer, a-t-elle ajouté.

Une maison détruite par l'armée israélienne après une opération militaire dans le village d'Aqraba, au sud de Naplouse, le 8 septembre 2026 en Cisjordanie occupée ( AFP / JAAFAR ASHTIYEH )

Des images de l'AFP montrent le mur extérieur de la maison visée, percé à plusieurs endroits, tandis que de jeunes Palestiniens se tiennent au milieu des décombres.

Un témoin et le maire d'Aqraba ont indiqué que les forces israéliennes avaient tiré des projectiles sur la maison et fait intervenir des bulldozers militaires.

Le maire, Salah al-Din Jaber, a affirmé que 300 à 400 soldats avaient effectué un raid nocturne dans la ville, l'avaient déclarée zone militaire fermée et avaient encerclé la maison.

L'épouse et la mère de M. Souleimane ont quitté la maison les premières, tandis que ce dernier est resté à l'intérieur, a indiqué M. Jaber à l'AFP par téléphone. "Après cela, ils l'ont arrêté et l'ont exécuté devant la maison, puis ils ont emporté son corps."

"Ce n'était rien d'autre qu'une démonstration de force", a-t-il ajouté.

Des Palestiniens inspectent une maison détruite par l'armée israélienne après une opération militaire dans le village d'Aqraba, au sud de Naplouse, le 8 septembre 2026 en Cisjordanie occupée ( AFP / JAAFAR ASHTIYEH )

Selon le maire, l'homme tué n'était pas armé et aucun échange de tirs n'a eu lieu.

Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967 et les violences y ont fortement augmenté depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza.

Selon un décompte de l'AFP fondé sur les données du ministère palestinien de la Santé, les soldats ou colons israéliens ont tué au moins 1.108 Palestiniens - combattants et civils - depuis le 7-Octobre.

Selon les chiffres israéliens, sur la même période, au moins 48 Israéliens - civils et membres des forces de sécurité - ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes.