Un Palestinien tué par des tirs israéliens à Gaza

(Actualisé avec commentaires de l'armée israélienne)

Un Palestinien a été tué et un autre blessé à Gaza par des tirs israéliens samedi, selon des médecins, alors que le fragile cessez-le-feu entre le Hamas et Israël continue globalement d'être respecté.

Des responsables des services de santé gazaouis ont déclaré que la personne décédée avait été tuée par des tirs israéliens dans le camp de réfugiés de Bureij, situé dans le centre de l'enclave.

Les secouristes de la défense civile ont pour leur part fait état d'un Palestinien blessé par des tirs israéliens à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

L'armée israélienne a déclaré avoir ouvert le feu contre deux combattants qui ont traversé la ligne jaune, une ligne de démarcation derrière laquelle les Israéliens ont accepté de se retirer. Les combattants se sont approchés de soldats israéliens, "représentant une menace imminente" dans le nord de l'enclave, a-t-elle ajouté.

L'armée israélienne a rapporté un autre incident impliquant un combattant "qui représentait une menace imminente" à ses soldats dans le sud de l'enclave palestinienne.

La trêve dans la bande de Gaza négociée par les États-Unis, qui a laissé en suspens des questions sensibles telles que le désarmement du Hamas et le calendrier du retrait israélien, a été mise à l'épreuve par des violences sporadiques depuis son entrée en vigueur le 10 octobre.

La guerre a été déclenchée à la suite de l'attaque des combattants du Hamas contre le sud d'Israël du 7 octobre 2023, qui a fait 1.200 morts, pour la plupart des civils, et 251 otages. L'offensive en représailles lancée par Israël a tué plus de 69.000 Palestiniens, pour la plupart des civils, selon des responsables de la santé à Gaza.

(Reportage Nidal al-Mughrabi et Emily Rose, version française Benjamin Mallet et Zhifan Liu)