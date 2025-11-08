Un Palestinien tué par des tirs israéliens à Gaza

Un Palestinien a été tué et un autre blessé à Gaza par des tirs israéliens samedi, selon des médecins, alors que le fragile cessez-le-feu entre le Hamas et Israël continue globalement d'être respecté.

Des responsables des services de santé gazaouis ont déclaré que la personne décédée avait été tuée par des tirs israéliens dans le camp de réfugiés de Bureij, situé dans le centre de l'enclave.

Les secouristes de la défense civile ont pour leur part fait état d'un Palestinien blessé par des tirs israéliens à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

L'armée israélienne n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

La trêve dans la bande de Gaza négociée par les États-Unis, qui a laissé en suspens des questions sensibles telles que le désarmement du Hamas et le calendrier du retrait israélien, a été mise à l'épreuve par des violences sporadiques depuis son entrée en vigueur le 10 octobre.

La guerre a été déclenchée à la suite de l'attaque des combattants du Hamas contre le sud d'Israël du 7 octobre 2023, qui a fait 1.200 morts, pour la plupart des civils, et 251 otages. L'offensive en représailles lancée par Israël a tué plus de 69.000 Palestiniens, pour la plupart des civils, selon des responsables de la santé à Gaza.

(Reportage Nidal al-Mughrabi et Emily Rose, version française Benjamin Mallet)