Un nouveau gardien débarque au FC Metz

La fin de l’ère Oukidja dans les buts messins ?

Le FC Metz a officialisé ce jeudi l’arrivée libre du gardien Arnaud Bodart dans ses rangs, depuis le Standard de Liège. L’enfant du club rouche s’envole vers la Ligue 2 après huit saisons et demi passées en D1 belge. Avec ce recrutement, les dirigeants messins semblent préparer la suite d’Alexandre Oukidja , 36 ans et en fin de contrat l’été prochain. Vissé à la cage grenat depuis maintenant sept exercices, l’international algérien pourrait donc devenir une doublure. Et ce malgré ses six clean-sheets en seize matchs de championnat cette saison.…

TJ pour SOFOOT.com