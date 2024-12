information fournie par So Foot • 27/12/2024 à 12:00

Un nouveau duel entre Rodri et Vinícius Júnior dans la course aux titres individuels

Acte III.

Après le Ballon d’or pour Rodri et le prix The Best pour Vinícius Júnior le duel entre les deux stars se poursuit ce vendredi à Dubaï. Les deux joueurs sont en lice pour décrocher le trophée du meilleur joueur de l’année 2024 lors du gala des Globe Soccer Awards , récompensant le meilleur : joueur, entraîneur, attaquant, en passant par la meilleure équipe de l’année, organisé au Palm Hotel Atlantis des Émirats arabes unis.…

