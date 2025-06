Un nouveau Bellingham à Dortmund

Il n’a pas les yeux bleus Bellingham, mais il a un nouveau club.

Ce n’était plus qu’une question d’officialisation car cela ne faisait plus de doutes sur l’avenir de Jobe Bellingham. Le petit frère de Jude ne fera pas ses débuts en Premier League avec le Sunderland de Régis Le Bris car le milieu de 19 ans va suivre les pas de son frère en rejoignant la Bundesliga et le Borussia Dortmund jusqu’en 2030. L’actuel joueur du Real Madrid avait lui aussi quitté l’antichambre anglaise et Birmingham en 2021 pour s’engager chez les Borussen (et à en voir le post ci-dessous, on se croirait revenir il y a 5 ans tant la ressemblance est frappante).…

EG pour SOFOOT.com