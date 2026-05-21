Un nombre record de 274 alpinistes ont gravi l'Everest en une seule journée depuis le versant népalais

par Gopal Sharma

Un nombre record de 274 alpinistes ont gravi l'Everest, le plus haut sommet du monde, le même jour mercredi et ce depuis le versant népalais, a déclaré un responsable du tourisme de montagne.

L'Everest, culminant à 8.849 mètres et à cheval sur la frontière entre le Népal et le Tibet, peut être escaladé des deux côtés.

Les organisateurs d'expéditions ont précisé qu'aucun alpiniste n'avait gravi la montagne à du côté tibétain depuis le début de l'année, les autorités chinoises n'ayant délivré aucun permis.

Rishi Bhandari, secrétaire général de l'Association des organisateurs d'expéditions du Népal, a déclaré jeudi que ce record battait le précédent, établi le 22 mai 2019 avec 223 ascensions du côté népalais.

"C'est le plus grand nombre d'alpinistes en une seule journée à ce jour", a-t-il déclaré à Reuters, ajoutant que ce chiffre pourrait encore augmenter, car certains alpinistes ayant atteint le sommet n'auraient peut-être pas encore informé le camp de base de leur exploit.

La Chine ne communique pas de chiffres sur le nombre d'alpinistes atteignant le sommet, mais Rishi Bhandari a indiqué que pendant la saison d'escalade traditionnelle, en avril et mai, une centaine de personnes se rendent sur l'Everest depuis le versant tibétain.

Le Népal a délivré 494 permis pour l'ascension de l'Everest cette année, chacun coûtant 15.000 dollars (12.900 euros).

Les experts en alpinisme critiquent régulièrement le Népal pour autoriser un grand nombre d'alpinistes sur l'Everest, ce qui entraîne parfois des embouteillages dangereux ou de longues files d'attente dans la zone dite "zone de la mort", située sous le sommet, où le niveau d('oxygène naturel est dangereusement inférieur à ce qui est nécessaire à la survie humaine.

Le Népal a reconnu les risques liés à la congestion et à l’inexpérience des alpinistes en mettant en place des contrôles plus stricts et des frais plus élevés.

(Par Gopal Sharma; version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)