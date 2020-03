Un négociant suisse mis en cause dans la contrebande de carburants libyens

L'enquête menée en Suisse, à Malte et en Sicile par deux ONG, Trial International et Public Eye, a duré plus d'une année. Elle révèle que la société helvétique Kolmar Groupe AG, domiciliée dans le canton de Zoug, aurait reçu, via des entreprises maltaises, une vingtaine de cargaisons de gasoil en provenance de Libye en 2014 et 2015. Du carburant sorti illégalement du pays grâce à « un réseau d'individus au profil douteux ». Notamment Fahmi Ben Khalifa, « condamné pour trafic de drogue en Libye » et impliqué « dans la traite d'êtres humains ». L'opération porterait sur 11 millions de dollars. Si la Guardia di Finanza de Catane, la police financière sicilienne, a démantelé en 2017 une partie de ce réseau, en revanche, le négociant suisse a échappé jusqu'à présent au coup de filet.Lire aussi Libye : plongée au c?ur de la guerre du pétroleLe négoce échappe aux contrôlesDepuis 1998, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, le secteur financier en Suisse est soumis à une obligation de diligence. Si un banquier reçoit plusieurs millions de francs suisses, d'euros ou de dollars, de la part d'un potentat africain ou sud-américain, il doit communiquer au Ministère public de la Confédération « un soupçon ou une présomption » en matière de blanchiment. À moins d'être issu d'une famille fortunée, un chef d'État ou un ministre ne peut pas détenir des millions. En revanche, le secteur du négoce,...