Un navire russe vu à proximité d'un gazoduc polonais, selon les gardes-frontières
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 18:16

Les gardes-frontières polonais ont déclaré jeudi avoir observé la veille un bateau de pêche russe agir de manière suspecte à proximité d'un gazoduc dans les eaux au large de la ville de Wladyslawowo, près de Gdansk, sur fond d'inquiétude quant à d'éventuelles opérations de sabotage en mer Baltique.

"Le 1er octobre, un bateau de pêche russe a été repéré par les gardes-frontières alors qu'il réduisait sa vitesse et effectuait des manœuvres suspectes à proximité d'un gazoduc sous-marin appartenant à Petrobaltic", ont déclaré les gardes-frontières dans un communiqué, en référence à la société qui travaille dans la région.

La Russie nie toute implication.

"L'incident s'est produit à 18 milles nautiques au nord de Wladyslawowo. Après avoir reçu une alerte radio, le skipper s'est éloigné de la zone d'infrastructure critique."

La porte-parole du ministère polonais de l'Intérieur, Karolina Galecka, a déclaré aux journalistes que le navire se trouvait à environ 300 mètres du gazoduc.

L'ambassade de Russie à Varsovie n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Plus tôt dans la journée de jeudi, lors d'un sommet européen à Copenhague, le Premier ministre polonais Donald Tusk a mentionné un incident près du port de Szczecin, à quelque 300 km au sud-ouest de Wladyslawowo, sans donner plus de détails.

Tomasz Siemoniak, ministre coordinateur des services spéciaux polonais, a déclaré que l'incident évoqué par Donald Tusk était distinct de celui survenu près de Wladyslawowo.

Le Premier ministre polonais a déclaré qu'il y avait des provocations russes dans la mer Baltique "presque tous les jours".

(Rédigé par Marek Strzelecki, Pawel Florkiewicz, Barbara Erling et Alan Charlish ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
Défense
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

