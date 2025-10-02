Un navire russe vu à proximité d'un gazoduc polonais, selon les gardes-frontières

Les gardes-frontières polonais ont déclaré jeudi avoir observé la veille un bateau de pêche russe agir de manière suspecte à proximité d'un gazoduc dans les eaux au large de la ville de Wladyslawowo, près de Gdansk, sur fond d'inquiétude quant à d'éventuelles opérations de sabotage en mer Baltique.

"Le 1er octobre, un bateau de pêche russe a été repéré par les gardes-frontières alors qu'il réduisait sa vitesse et effectuait des manœuvres suspectes à proximité d'un gazoduc sous-marin appartenant à Petrobaltic", ont déclaré les gardes-frontières dans un communiqué, en référence à la société qui travaille dans la région.

La Russie nie toute implication.

"L'incident s'est produit à 18 milles nautiques au nord de Wladyslawowo. Après avoir reçu une alerte radio, le skipper s'est éloigné de la zone d'infrastructure critique."

La porte-parole du ministère polonais de l'Intérieur, Karolina Galecka, a déclaré aux journalistes que le navire se trouvait à environ 300 mètres du gazoduc.

L'ambassade de Russie à Varsovie n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Plus tôt dans la journée de jeudi, lors d'un sommet européen à Copenhague, le Premier ministre polonais Donald Tusk a mentionné un incident près du port de Szczecin, à quelque 300 km au sud-ouest de Wladyslawowo, sans donner plus de détails.

Tomasz Siemoniak, ministre coordinateur des services spéciaux polonais, a déclaré que l'incident évoqué par Donald Tusk était distinct de celui survenu près de Wladyslawowo.

Le Premier ministre polonais a déclaré qu'il y avait des provocations russes dans la mer Baltique "presque tous les jours".

(Rédigé par Marek Strzelecki, Pawel Florkiewicz, Barbara Erling et Alan Charlish ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)