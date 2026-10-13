Un navire attaqué par un drone près de la Bulgarie, 11 marins disparus

par Alex Lefkowitz

Onze marins sont portés disparus mardi en mer Noire après le naufrage au large de la Bulgarie d'un navire touché par un drone.

Il s'agit du deuxième incident de ce type en l'espace d'une semaine au large des côtes bulgares, ce qui a amené les autorités à Sofia à convoquer l'ambassadeur de Russie.

Deux navires ont été frappés par des drones au cours de la nuit et l'un d'eux a coulé, ont dit les autorités bulgares, sans attribuer explicitement cette attaque à la Russie. Le Premier ministre, Roumen Radev, a néanmoins déclaré qu'elle "profite à la Fédération de Russie".

Moscou ne s'est pas exprimé sur le sujet dans l'immédiat.

"C'est absolument inacceptable, une nouvelle attaque à la proximité immédiate des eaux territoriales bulgares", a dit Roumen Radev dans une allocution télévisée.

L'Ukraine et l'Union européenne ont aussi condamné cette double attaque.

"La mer Noire est devenue un nouveau front dans l'escalade de la guerre russe en Ukraine", a réagi Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, sur X. "Les responsables devront rendre des comptes."

Andrii Sybiha, ministre ukrainien des Affaires étrangères, a pour sa part jugé, lui aussi sur X, que cette attaque "démontre une nouvelle fois le mépris délibéré de Moscou à l'égard des vies civiles".

"La mer Noire est une artère vitale pour la sécurité alimentaire mondiale. La Russie l'attaque pour faire de la faim une arme et tenir le monde en otage", a-t-il dit.

CINQ MARINS SECOURUS

Le navire qui a coulé au cours de la nuit a disparu au large du village de Krapets. Outre les 11 marins manquants, cinq autres ont pu être secourus, ont dit les autorités bulgares.

D'après les médias bulgares, ce bateau était l'Azov Concord. L'exploitant de ce cargo, basé en Turquie, n'a pas pu être joint dans l'immédiat.

Un autre navire, le Chelsea 3 battant pavillon maltais, a lui aussi été touché par trois drones au cours de la nuit, ont dit les autorités bulgares. L'ensemble de l'équipage composé de sept Ukrainiens et huit Azerbaïdjanais a pu être secouru et aucun membre n'a subi de grave blessure.

Neuf marins syriens et un égyptien ont disparu en mer il y a une semaine après le naufrage de leur navire frappé par des drones dans la zone économique exclusive de la Bulgarie en mer Noire. Un autre cargo avait été attaqué cette même nuit mais l'équipage avait pu être sauvé.

La mer Noire et ses ports sont le théâtre d'attaques de plus en plus fréquentes dans le cadre de la stratégie d'asphyxie économique de l'adversaire tentée aussi bien par la Russie que par l'Ukraine plus de quatre ans et demi après le début de l'invasion russe à grande échelle de son voisin.

Ces deux pays comptent parmi les principaux exportateurs mondiaux de céréales.

Pour éviter les attaques russes, l'Ukraine s'appuie de plus en plus sur ses ports fluviaux sur le Danube et sur des voies de navigation proches des côtes de la Bulgarie et de la Roumanie, deux pays membres de l'Union européenne et de l'Otan.

L'Ukraine cible pour sa part les ports céréaliers russes sur la côte orientale de la mer Noire et en mer d'Azov à l'embouchure du Don.

(Alex Lefkowitz et Ivana Sekularac, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)