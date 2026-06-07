Un mort et cinq blessés lors d'une fusillade dans le centre d'Israël, le tueur présumé abattu

(Actualisé avec précisions et déclarations)

Un homme à bord d'une voiture a ouvert le feu dimanche dans le centre d'Israël près de la frontière avec la Cisjordanie occupée, tuant une homme de 35 ans et blessant cinq autres personnes, ont indiqué les autorités israéliennes.

La police a précisé avoir abattu le tireur présumé après une brève poursuite et avoir récupéré l'arme à feu ainsi que le véhicule utilisés lors des fusillades, survenues à Kokhav Yaïr et dans ses environs, près de la ville cisjordanienne de Qalqilya.

Un second suspect a été arrêté après avoir "tenu des propos suggérant son implication dans l'attaque ", a ajouté la police, sans préciser le rôle présumé de l'individu mais en indiquant que celui-ci a tenté d'agresser des policiers avec une bouteille en verre lors de son arrestation.

" Ce matin, un ignoble terroriste est sorti, a atteint Kokhav Yaïr et a malheureusement réussi, avant d'être neutralisé, à assassiner un citoyen israélien et à blesser d'autres personnes", a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu, saluant le travail des policiers.

Le président Isaac Herzog s'est pour sa part dit " choqué par cette horrible attaque terroriste ", exprimant sa solidarité avec la famille de l'homme tué et ses prières pour un prompt rétablissement des blessés.

La police a indiqué que l'homme tué par le tireur était un civil de 35 ans. Selon les secouristes israéliens, cinq autres personnes ont été blessées, dont deux grièvement, touchées par des tirs depuis un véhicule en mouvement dans trois lieux distincts.

Le tireur a été identifié par la police comme ayant entre 20 et 30 ans et résidant à Tayibe, une ville israélienne voisine à majorité arabe.

Le mouvement palestinien Hamas a salué la série de fusillades mais ne l'a pas revendiquée.

Des soldats israéliens ont été déployés sur l'un des lieux des fusillades ainsi que dans une colonie israélienne proche en Cisjordanie, a indiqué l'armée dans un communiqué.

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich, membre d'extrême droite du gouvernement Netanyahu, a appelé à un " changement profond " parmi les Arabes israéliens, qui représentent environ 20 % de la population du pays.

"Un terreau dangereux et extrémiste propice au terrorisme est en train de se développer et cherche à détruire l'État d'Israël", a-t-il déclaré.

(Reportage de Steven Scheer et Alexander Cornwell, version française Elizabeth Pineau et Benjamin Mallet)