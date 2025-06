Un mois avant la présentation du budget 2026, c’est le grand flou

Dans les couloirs de Bercy, il flotte comme un parfum d'urgence, en ce début juin… La préparation d'un budget n'est, certes, jamais une partie de plaisir. C'est un long marathon pendant lequel le Paquebot ne s'endort presque jamais. Bien souvent, c'est une équation complexe, un casse-tête sur lequel les locataires de Bercy s'épuisent au fil de l'été, et qui finit par déboucher sur un texte qui fait râler de toute part.

Mais cette année, l'exercice est encore plus ardu et ressemble à une traversée de l'Enfer avec au moins 40 milliards d'euros à trouver (peut-être même plus), une situation géopolitique et économique instable et une charge de la dette qui pourrait devenir insoutenable si les marchés s'affolaient du jour au lendemain à la suite d'un coup de stress… « Il s'agit sans doute du budget le plus compliqué que nous ayons connu, notamment à cause des multiples dérapages du déficit ces deux dernières années », souffle un ancien conseiller de Bercy. Pour François Bayrou, qui a dès sa prise de poste fait de l'ascension de l'« Himalaya budgétaire » son objectif principal, l'heure est maintenant de montrer qu'il peut passer aux actes.

Premier élément perturbateur : le timing. Après un budget 2025 conçu par un gouvernement sur le départ et repatouillé par les successeurs, le Premier ministre François Bayrou a choisi de chambouler encore le calendrier en 2026. En avril