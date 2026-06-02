Un mémorial en hommage aux victimes du génocide des Tutsi au Rwanda inauguré à Paris

Les présidents français Emmanuel Macron et rwandais Paul Kagame ont inauguré mardi à Paris un mémorial en hommage aux victimes du génocide des Tutsi au Rwanda en 1994, symbole de l'apaisement des relations entre les deux pays.

Après la visite d'Emmanuel Macron à Kigali en 2021, pendant laquelle le chef de l'Etat avait pour la première fois reconnu les responsabilités de la France dans le massacre d'au moins 800.000 personnes, ce mémorial posé en bord de Seine, appelé "L'Archive", se veut un "lieu de recueillement" et de "transmission mémorielle".

"Ce monument est un aboutissement. Il inscrit désormais le génocide des Tutsi au Rwanda au coeur de notre capitale et de notre histoire. Il est l'aboutissement d'un long et patient travail de vérité", a déclaré Emmanuel Macron.

Au début des années 1990, la France entretenait des liens étroits avec les forces de sécurité du président hutu Juvénal Habyarimana, dont l'assassinat a précipité le génocide des Tutsi et des hutus modérés entre avril et juillet 1994, face aux rebelles tutsi du Front patriotique rwandais de Paul Kagame.

L'intervention de l'armée française dans le cadre de l'Opération Turquoise et son impuissance à mettre fin aux massacres avait par la suite été très critiquée.

"Se confronter aux responsabilités historiques demande beaucoup de courage (...) et un grand sens de l'humanité", a déclaré Paul Kagame en remerciant Emmanuel Macron pour sa démarche de réconciliation.

Au pied du mémorial noir et blanc conçu par l'artiste portugaise Grada Kilomba, l'écrivain Gaël Faye a lu un poème de l'auteure franco-rwandaise Beata Umubyeyi Mairesse, rescapée du génocide, invitant à "vivre à présent".

(Rédigé par Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)