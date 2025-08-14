Un match historique à venir entre les Îles Marshall et les Îles Vierges américaines
Se dépuceler contre les Îles Vierges, chapeau messieurs !
Les amoureux du ballon rond des Îles Marshall n’attendaient que ça. Enfin, ce minuscule archipel de 181 km 2 à peine plus grand que le Liechtenstein va disputer le premier match de football de son histoire dans la nuit de jeudi à vendredi (à 3h heure française pour les solides). Dernier pays sans sélection, les Îles Marshall joueront contre les Îles Vierges américaines, une île située dans les Caraïbes entre Saint-Martin et Porto Rico.…
MBC pour SOFOOT.com
