Un « lundi noir » redouté sur les marchés, toujours secoués par Donald Trump

Un début de semaine chahuté… Les Bourses du monde entier continuent à dégringoler, de 3 à 12 % selon les pays, cinq jours après l'instauration par Donald Trump de « droits de douane réciproques » – allant de 10 à 50 % – pour tous les partenaires commerciaux des États-Unis. Le scénario d'un « lundi noir » du côté des Bourses occidentales est plus que jamais redouté.

Hongkong clôt ainsi à – 13,22 % lors des derniers échanges, sa plus forte chute depuis la crise boursière asiatique de 1997, tandis que Taïwan ferme en chute libre, à - 9,7 %. De son côté, Tokyo abandonne environ 8 %. À 9 heures, le Nikkei, principal indice de la bourse japonaise, dévisse de 7,83 % à 31 136 points, tandis que l'indice élargi Topix atteignait les 7,79 % de baisse.

Le coucher est légèrement moins brutal du côté de la Chine et de l’Inde, Shanghai et Bombay affichant respectivement - 7,34 % et - 4,23 % vers 9 heures, en forte baisse malgré tout. Une grande fébrilité qui s’étend même jusqu’à l’Australie, Sydney fermant à - 4,2 % dans ce marasme, selon l’indice S&P/ASX 200.

La journée s'annonce tout aussi morose pour les marchés européens. Le CAC 40 s'effondre à - 6,8 % en début de séance, alors que le DAX allemand perd 10 % lors des premiers échanges. Londres est à - 5,44 % vers