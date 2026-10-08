 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un juge examine les demandes de CNN, MS NOW et Politico visant à conserver leur accès à la Maison Blanche
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 18:19

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec des détails issus de l'audience aux paragraphes 3 à 6)

* Le juge a suspendu provisoirement l'interdiction, la jugeant probablement inconstitutionnelle

* Les médias affirment que l’interdiction constitue une mesure de rétorsion illégale en raison de leur couverture médiatique

* Ils contestent les arguments de Trump relatifs à la sécurité nationale

par Jack Queen

Jeudi, à Washington, un juge fédéral a entendu les arguments présentés lors d’une audience concernant la demande de CNN, MS NOW et Politico visant à prolonger leur protection contre l’interdiction d’accéder à la Maison Blanche prononcée par le président américain Donald Trump .

La tentative de Trump, le mois dernier, de révoquer l’accès des journalistes de ces trois organes de presse pour avoir publié ce qu’il a qualifié de « FAUSSES INFORMATIONS » constituait la dernière escalade en date de sa campagne de pression contre les reportages médiatiques qui lui déplaisent. Le président républicain a déclaré qu’il pourrait interdire d’autres médias, mais qu’il n’était pas certain que cette mesure tiendrait devant les tribunaux.

Le juge fédéral américain Timothy Kelly a temporairement suspendu cette interdiction le 24 septembre, estimant qu’elle était susceptible de porter atteinte au droit de ces médias à un traitement équitable, garanti par le cinquième amendement de la Constitution américaine. Le juge ne s’est pas prononcé sur leur argument selon lequel cette interdiction violait les protections prévues par le premier amendement contre toute restriction de la liberté d’expression par le gouvernement.

Un avocat représentant ces médias a déclaré jeudi au juge Kelly que ces interdictions auraient pour effet d’intimider les journalistes et de les dissuader de publier des articles susceptibles de donner une mauvaise image de Trump.

« Nous sommes ici confrontés à une situation inhabituelle où le président lui-même a déclaré vouloir museler la liberté d’expression. Il cherche à imposer une couverture médiatique plus favorable », a déclaré l’avocat Theodore Boutrous au juge.

Michael Velchik, avocat du ministère de la Justice, a affirmé que ces médias n’avaient pas respecté les normes de professionnalisme journalistique en publiant des informations classifiées et fausses, allégations qu’ils réfutent.

« CNN, MS NOW et Politico se sont livrés à des agissements apparemment indéfendables », a déclaré M. Velchik.

Ces médias ont demandé une ordonnance suspendant l’interdiction jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans cette affaire. Ils affirment que la révocation de leurs accréditations constituait une mesure de rétorsion illégale en raison de leur couverture médiatique et ont accusé l’administration d’invoquer de faux prétextes liés à la sécurité nationale pour justifier cette interdiction.

Trump a annoncé cette interdiction sur sa plateforme de réseaux sociaux, affirmant que ces organes de presse « ne devraient pas pouvoir écrire ou relater sans cesse des FICTIONS et des MENSONGES lorsqu’ils couvrent l’actualité du président des États-Unis ». Le ministère de la Justice a réitéré l’argument de Trump selon lequel cette interdiction est légalement justifiée pour des raisons de sécurité nationale.

Les avocats du ministère de la Justice ont déclaré que ces médias avaient mis en danger la sécurité nationale en publiant des informations classifiées, citant notamment des articles sur la construction de la salle de bal de la Maison Blanche sous Trump et sur la fréquentation de la récente convention républicaine des élections de mi-mandat.

Lors d’une audience tenue le 23 septembre, Kelly s’est montré sceptique quant aux arguments du gouvernement. Au cours du premier mandat de Trump, Kelly avait empêché ce dernier de retirer l’accréditation à la Maison Blanche du journaliste de CNN Jim Acosta, estimant que cette décision n’était ni transparente ni équitable.

Cette bataille juridique intervient à quelques semaines seulement des élections de mi-mandat du 3 novembre, lors desquelles les républicains se battent pour conserver le contrôle du Congrès. La cote de popularité de Trump est au plus bas de sa carrière politique dans les sondages d’opinion, sur fond d’inquiétudes liées à la guerre avec l’Iran et à l’inflation.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo publiée par le parquet de la région de Donetsk, montrant un bus détruits par une frappe russe à Kramatorsk, près de la ligne de front, le 8 octobre 2026 dans l'est de l'Ukraine ( Donetsk Region Prosecutor's Office / Handout )
    Ukraine : une frappe russe contre deux bus fait au moins 30 morts dans l'est
    information fournie par AFP 08.10.2026 19:08 

    Au moins 30 personnes ont été tuées jeudi dans une frappe russe ayant touché deux bus à Kramatorsk, une ville-clé située sur le front dans l'est de l'Ukraine, l'une des attaques les plus meurtrières de ces dernières semaines à laquelle Kiev a promis une "réponse". ... Lire la suite

  • Manifestation lycéenne à Bordeaux, le 8 octobre 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    Mouvement des lycéens : les derniers développements
    information fournie par AFP 08.10.2026 18:58 

    Voici les derniers développements jeudi, jour de "l'acte IV" du mouvement des lycéens parti mi-septembre de la région parisienne avant de s'étendre en France. Avant l'intervention télévisée sur TF1 à 20H du ministre de l'Education nationale Edouard Geffray avec ... Lire la suite

  • Lycées: l'Union syndicale lycéenne appelle à se mobiliser le 13 octobre
    Lycées: l'Union syndicale lycéenne appelle à se mobiliser le 13 octobre
    information fournie par AFP Video 08.10.2026 18:53 

    "Il faut maintenir la pression et il faut amplifier la mobilisation", a déclaré jeudi Marius Mesnil, co-secrétaire général de l'Union syndicale lycéenne, à la sortie d'une réunion des trois principales associations lycéennes avec le ministre de l'Education Edouard ... Lire la suite

  • Le Nobel de littérature décerné à la Canadienne Anne Carson
    Le Nobel de littérature décerné à la Canadienne Anne Carson
    information fournie par AFP Video 08.10.2026 18:52 

    Le Prix Nobel de littérature 2026 a été décerné jeudi à la poète canadienne Anne Carson, helléniste réputée, pour son oeuvre "audacieuse et inventive".

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank