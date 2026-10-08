Un juge examine les demandes de CNN, MS NOW et Politico visant à conserver leur accès à la Maison Blanche

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(Mise à jour avec des détails issus de l'audience aux paragraphes 3 à 6)

* Le juge a suspendu provisoirement l'interdiction, la jugeant probablement inconstitutionnelle

* Les médias affirment que l’interdiction constitue une mesure de rétorsion illégale en raison de leur couverture médiatique

* Ils contestent les arguments de Trump relatifs à la sécurité nationale

par Jack Queen

Jeudi, à Washington, un juge fédéral a entendu les arguments présentés lors d’une audience concernant la demande de CNN, MS NOW et Politico visant à prolonger leur protection contre l’interdiction d’accéder à la Maison Blanche prononcée par le président américain Donald Trump .

La tentative de Trump, le mois dernier, de révoquer l’accès des journalistes de ces trois organes de presse pour avoir publié ce qu’il a qualifié de « FAUSSES INFORMATIONS » constituait la dernière escalade en date de sa campagne de pression contre les reportages médiatiques qui lui déplaisent. Le président républicain a déclaré qu’il pourrait interdire d’autres médias, mais qu’il n’était pas certain que cette mesure tiendrait devant les tribunaux.

Le juge fédéral américain Timothy Kelly a temporairement suspendu cette interdiction le 24 septembre, estimant qu’elle était susceptible de porter atteinte au droit de ces médias à un traitement équitable, garanti par le cinquième amendement de la Constitution américaine. Le juge ne s’est pas prononcé sur leur argument selon lequel cette interdiction violait les protections prévues par le premier amendement contre toute restriction de la liberté d’expression par le gouvernement.

Un avocat représentant ces médias a déclaré jeudi au juge Kelly que ces interdictions auraient pour effet d’intimider les journalistes et de les dissuader de publier des articles susceptibles de donner une mauvaise image de Trump.

« Nous sommes ici confrontés à une situation inhabituelle où le président lui-même a déclaré vouloir museler la liberté d’expression. Il cherche à imposer une couverture médiatique plus favorable », a déclaré l’avocat Theodore Boutrous au juge.

Michael Velchik, avocat du ministère de la Justice, a affirmé que ces médias n’avaient pas respecté les normes de professionnalisme journalistique en publiant des informations classifiées et fausses, allégations qu’ils réfutent.

« CNN, MS NOW et Politico se sont livrés à des agissements apparemment indéfendables », a déclaré M. Velchik.

Ces médias ont demandé une ordonnance suspendant l’interdiction jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans cette affaire. Ils affirment que la révocation de leurs accréditations constituait une mesure de rétorsion illégale en raison de leur couverture médiatique et ont accusé l’administration d’invoquer de faux prétextes liés à la sécurité nationale pour justifier cette interdiction.

Trump a annoncé cette interdiction sur sa plateforme de réseaux sociaux, affirmant que ces organes de presse « ne devraient pas pouvoir écrire ou relater sans cesse des FICTIONS et des MENSONGES lorsqu’ils couvrent l’actualité du président des États-Unis ». Le ministère de la Justice a réitéré l’argument de Trump selon lequel cette interdiction est légalement justifiée pour des raisons de sécurité nationale.

Les avocats du ministère de la Justice ont déclaré que ces médias avaient mis en danger la sécurité nationale en publiant des informations classifiées, citant notamment des articles sur la construction de la salle de bal de la Maison Blanche sous Trump et sur la fréquentation de la récente convention républicaine des élections de mi-mandat.

Lors d’une audience tenue le 23 septembre, Kelly s’est montré sceptique quant aux arguments du gouvernement. Au cours du premier mandat de Trump, Kelly avait empêché ce dernier de retirer l’accréditation à la Maison Blanche du journaliste de CNN Jim Acosta, estimant que cette décision n’était ni transparente ni équitable.

Cette bataille juridique intervient à quelques semaines seulement des élections de mi-mandat du 3 novembre, lors desquelles les républicains se battent pour conserver le contrôle du Congrès. La cote de popularité de Trump est au plus bas de sa carrière politique dans les sondages d’opinion, sur fond d’inquiétudes liées à la guerre avec l’Iran et à l’inflation.