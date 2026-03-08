Un juge américain annule les mesures prises en 2025 par Kari Lake en tant que directrice générale de Voice of America, y compris des suppressions d'emplois

(Ajout de la déclaration des plaignants aux paragraphes 7 et 8) par Mike Stone

Un juge fédéral a statué samedi que la direction de Kari Lake à la tête de l'Agence américaine pour les médias mondiaux pendant une grande partie de l'année dernière violait la loi fédérale, invalidant une série de mesures radicales qu'elle a prises pour réduire le personnel et mettre fin à de nombreuses opérations dans son unité Voice of America. Dans un autre coup aux tentatives de l'administration Trump de réduire diverses agences gouvernementales, le juge de district américain Royce Lamberth a accordé un jugement sommaire en faveur des plaignants - y compris les journalistes de VOA et un syndicat représentant les employés fédéraux - qui ont fait valoir que la nomination de Lake en tant que directrice générale intérimaire et les actions qu'elle a prises dans ce rôle allaient à l'encontre de la loi sur la réforme des vacances fédérales et de la clause de nomination de la Constitution.

Lamberth a estimé que Lake n'était pas éligible au poste de directrice générale par intérim, car elle n'était pas employée par USAGM lorsque l'ancienne directrice générale, Amanda Bennett, a démissionné en janvier 2025, et qu'elle n'avait pas été confirmée par le Sénat à un autre poste fédéral. Lake a officiellement rejoint l'USAGM en mars en tant que conseillère principale. Le 21 novembre, un communiqué de presse de l'agence l'a nommée directrice générale adjointe.

Le juge a également rejeté l'argument de l'administration selon lequel Lake pouvait exercer l'autorité du directeur général par le biais d'une délégation du précédent directeur général par intérim, Victor Morales.

La décision de samedi marque au moins la troisième fois que Lamberth a statué contre l'administration Trump dans des affaires impliquant la Voix de l'Amérique. En avril et en septembre , le juge a arrêté des plans qui auraient mis de nombreux employés de VOA au chômage, bien que la décision d'avril ait été annulée par une cour d'appel.

Lake a promis de faire appel de la dernière décision de Lamberth. "Le juge Lamberth a l'habitude de rendre des décisions activistes, et cette affaire n'est pas différente", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les plaignantes, Patsy Widakuswara, Kate Neeper et Jessica Jerreat, ont déclaré que la décision "apporte un regain d'espoir et de dynamisme" alors qu'elles s'efforcent d'annuler les réductions des activités de la VOA dans le monde entier.

"Nous nous sentons justifiées et profondément reconnaissantes", ont-elles déclaré dans un communiqué.

En vertu de la loi sur les postes vacants, les mesures prises par une personne qui n'occupe pas légalement un poste vacant "n'ont aucune force ni aucun effet" et ne peuvent être ratifiées, a écrit Lamberth. Cette norme pourrait menacer le statut juridique des décisions de Lake, y compris une réduction des effectifs touchant des centaines d'employés dont la suspension a été ordonnée par un tribunal.

"En conséquence, toutes les mesures prises par Lake au cours de son mandat de directrice générale par intérim entre le 31 juillet et le 19 novembre 2025 sont nulles et non avenues", a écrit Lamberth.

Voice of America, qui diffusait en 49 langues auprès de 420 millions de personnes dans plus de 100 pays, a été limitée à quatre langues dans le cadre des efforts déployés par l'administration pour démanteler l'agence.