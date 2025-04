information fournie par So Foot • 23/04/2025 à 15:49

Un jeune talent du Havre vers Manchester United

En mode Paul Pogba 2009.

Enzo Kana-Biyik, 18 ans et deux apparitions avec le groupe pro du HAC sans toutefois jouer (Saint-Brieuc en Coupe, Lille en Ligue 1), pourrait changer d’air, malgré la volonté havraise de le prolonger. Selon L’Équipe , le fiston d’André Kana-Biyik (80 capes avec le Cameroun) et frère de Jean-Armel (passé par Rennes et Toulouse) est en « discussion avancée » avec Manchester United .…

EG pour SOFOOT.com