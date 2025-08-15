Un jeune latéral suisse débarque à l’AC Milan
Rouge (et noir) dans le sens des arrivées.
L’AC Milan tient une nouvelle recrue. Après Luka Modrić, Ardon Jashari, Koni De Winter, Samuele Ricci ou encore Pervis Estupiñán, les Rossoneri se sont offert Zachary Athekame, jeune latéral suisse de 20 ans . Une opération estimée à 10 millions d’euros pour s’attacher les services du désormais ex-joueur des Young Boys de Berne pour les cinq prochaines saisons.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer