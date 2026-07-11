Un international espagnol se rapproche du PSG

« Dans la famille Ligue 1, je voudrais le PSG ». Ferran Torres a beau briller avec l’Espagne au Mondial, cela ne l’empêche pas de dicter son avenir. D’après Sky Italia, le joueur de la Roja aurait donné son feu vert pour rejoindre le Paris Saint-Germain pendant ce mercato.

Des retrouvailles avec Luis Enrique ?

Sous contrat jusqu’en 2027 au FC Barcelone, l’attaquant espagnol souhaiterait quitter la Catalogne. Au PSG, il retrouverait son coéquipier en équipe nationale Fabián Ruiz, mais aussi son ancien sélectionneur Luis Enrique, à la tête de l’Espagne entre 2020 et 2022. Ce renfort offensif pallierait le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan.…

MBC pour SOFOOT.com