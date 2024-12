information fournie par So Foot • 29/12/2024 à 13:52

Un incendie criminel au centre de formation du Istres FC

Les abrutis ne prennent pas de vacances.

Ce samedi à Istres, aux alentours de 4H du matin, un incendie d’origine criminelle a brûlé deux minibus et attaqué la façade du centre de formation du club comme le rapporte La Provence. « Les incendiaires auraient brisé une fenêtre pour pénétrer à l’intérieur du bâtiment et répandu un liquide inflammable sur un tapis, avant d’y mettre le feu et de prendre fuite, après avoir allumé un autre foyer sur l’un des minibus » rapporte le journal local, qui précise par la suite que la structure du bâtiment en elle-même n’a pas été endommagée. Une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs, qui se seraient introduits dans le bâtiment avant d’y mettre le feu. Les raisons de cet acte sont encore inconnues.…

