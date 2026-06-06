Un homme tué par un requin au large des côtes de l'Australie

Un homme est décédé après avoir été attaqué par un requin alors qu'il pêchait au large des côtes de l'État d'Australie-Occidentale, a annoncé la police samedi.

Il s'agit de la troisième attaque mortelle de requin en Australie en trois semaines.

L'homme de 35 ans a été attaqué samedi matin alors qu'il faisait de la pêche sous-marine avec sa famille au large de la côte sud de l'État, sur l'île Michaelmas, près de la ville d'Albany, à environ 388 km au sud de Perth, la capitale de l'État, a précisé la police.

Ramené à terre, il a été soigné par des ambulanciers, mais il est décédé des suites de ses blessures.

Un requin d'environ 4,5 mètres de long, d'une espèce inconnue, a été vu samedi près de l'île Michaelmas, une réserve naturelle peu visitée, ont déclaré les autorités de l'État.

Le 24 mai dernier, un homme de 39 ans est décédé après avoir été attaqué par un requin alors qu'il pêchait sur la Grande Barrière de corail. Dix jours auparavant, un homme de 38 ans a trouvé la mort de la même façon au large d'une île près de Perth .

Une vingtaine d'attaques de requins surviennent chaque année en Australie, mais la grande majorité ne sont pas mortelles, d'après les données des associations de protection de la nature.

Un nombre bien plus important de personnes meurent par noyade dans le pays.

(Reportage Sam McKeith à Sydney ; Version française Elizabeth Pineau)