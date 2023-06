"Un homme, plutôt âgé, qui gueule" : Laurent Berger regrette "l'image d'Epinal" du syndicalisme

Le secrétaire général de la CFDT quitte ses fonctions mercredi 21 juin. L'occasion de dresser le bilan sur les évolutions de l'action syndicale, qui s'éloigne selon lui de ses clichés.

Laurent Berger et Marylise Léon, le 16 mai 2023, à Matignon ( AFP / BERTRAND GUAY )

A 54 ans, Laurent Berger passe le flambeau de la première organisation syndicale française à sa numéro 2, Marylise Léon, lors d'une grande journée baptisée "le 21 juin de la CFDT", au Zénith de Paris. Interrogée à l'antenne de France 2 sur ses années à la tête du syndicat, Laurent Berger assume son mandat, évoquant les évolutions du syndicalisme.

"Le syndicalisme a une image d'Epinal un peu surannée, dépassée", a jugé le futur-ex-leader de la CFDT, mercredi 21 juin. Cette image, c'est "un homme, plutôt âgé, plutôt en colère, qui gueule. C'est pas ça le syndicalisme!", estime le chef de file de la CFDT, qui se réjouit des transformations observées selon lui en marge de la mobilisation contre la réforme des retraites.

Quant aux manifestations? "Au fond de moi, j'aime plutôt ça". Mais "j'ai toujours considéré que c'était pas l'alpha et l'omega de l'action syndicale", a t-il ajouté.

Avec Marylise Léon, "il n'y a pas de changement de ligne, mais il y a un changement de style"

Celui qui avait pris la succession de François Chérèque en novembre 2012 part en ayant le sentiment d'avoir "fait le job": passée devant la CGT en 2018, la CFDT sort selon lui renforcée du mouvement de contestation des six derniers mois, à l'instar des autres syndicats, même si la réforme va s'appliquer. "Aujourd'hui pour le syndicalisme c'est une forme de défaite productive, ce qui s'est passé. On a perdu sur le texte mais ça a été productif sur l'image qu'on a donnée du syndicalisme, du monde du travail, et la force qui a été la nôtre (...) On n'a pas marché pour rien", analysait-il le 8 juin sur franceinfo.

Quant au futur de la CFDT, désormais emmenée par Marylise Léon, Laurent Berger l'entrevoit dans la continuité. "Il n'y a pas de changement de ligne. Mais il y a un changement de style, je le souhaite", a t-il conclu.