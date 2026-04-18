Un homme ouvre le feu dans un district de Kyiv, plusieurs morts - maire

Un homme a ouvert le feu samedi dans un district de Kyiv, a annoncé le maire de la capitale ukrainienne, qui parle de "plusieurs morts" et de blessés.

Dans un message sur Telegram, Vitali Klitschko précise qu'une opération policière spéciale est en cours pour appréhender l'individu, qui se réfugie actuellement dans un supermarché.

(Ron Popeski, version française Benoit Van Overstraeten)