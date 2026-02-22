Un homme abattu près de la propriété de Donald Trump en Floride

(Actualisé avec déclarations des forces de l'ordre)

Un homme d'une vingtaine d'années a été abattu après avoir tenté de pénétrer illégalement dans le périmètre sécurisé du complexe Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride, du président américain Donald Trump, a déclaré dimanche le Secret Service.

Le locataire de la Maison se trouve actuellement à Washington.

L'homme, âgé d'une vingtaine d'années, transportait ce qui semblait être un fusil et un bidon d'essence, a déclaré le Secret Service, ajoutant qu'il avait été aperçu à l'entrée nord du complexe vers 01h30 du matin (06h30 GMT).

Deux agents du Secret Service et le shérif adjoint du comté de Palm Beach ont confronté l'homme, lui ordonnant de jeter ses armes, a rapporté le shérif du comté de Palm Beach, Ric Bradshaw, lors d'une conférence de presse.

L'homme a déposé son bidon d'essence et a placé son fusil en "position de tir", poussant les forces de l'ordre à ouvrir le feu, a-t-il ajouté.

L'homme a été déclaré mort sur place. Aucun membre des forces de l'ordre n'a été blessé.

Les motivations de l'intrus n'étaient pas claires dans l'immédiat. Le FBI a ouvert une enquête, ont rapporté des responsables.

La Maison blanche n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Le Secret Service est le service de protection des présidents et anciens présidents américains.

Cet événement intervient alors que les Etats-Unis sont traversés par des épisodes de violence politique. En 2024, Donald Trump a échappé à deux tentatives d'assassinats, dont une sur le parcours de golf du président américain à Palm Beach.

La représentante démocrate du Minnesota, Melissa Hortman, a été assassinée en juin 2025 en compagnie de son mari. Quelques mois après, le militant conservateur Charlie Kirk était à son tour assassiné.

(Reportage Jasper Ward à Washington; version française Claude Chendjou et Zhifan Liu)