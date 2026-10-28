Un hommage national sera rendu aux victimes de l'attentat de Trappes

Marche en hommage à Pengo Bossio Wangi, âgé de 26 ans, décédé lors d'une fusillade depuis une voiture à Trappes
"Un hommage national sera rendu" en soutien aux victimes de "l'acte terroriste raciste" qui a fait un mort et quatre blessés graves vendredi à Trappes et La Verrière dans les Yvelines, a annoncé mercredi la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon.
Le président Emmanuel Macron a "insisté sur le fait que dans cs moments-là, on devait être dans la responsabilité, dans l'unité et dans la dignité", a-t-elle dit à l'issue du conseil des ministres.
"Il a insisté aussi sur le fait que la très faible compassion qu'il y a eu dans les heures qui ont suivi était de nature à inquiéter, de même que les tentatives d'instrumentalisation", a-t-elle ajouté.
La porte-parole du gouvernement n'a pas donné de précisions sur la date ni le lieu de cet hommage national.
(Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)
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