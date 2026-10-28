Un hommage national sera rendu aux victimes de l'attentat de Trappes

Marche en hommage à Pengo Bossio Wangi, âgé de 26 ans, décédé lors d'une fusillade depuis une voiture à Trappes

"Un ‌hommage national sera rendu" en ​soutien aux victimes de "l'acte terroriste raciste" qui a fait un mort ​et quatre blessés graves vendredi à Trappes ​et La Verrière ⁠dans les Yvelines, a annoncé ‌mercredi la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon.

Le président Emmanuel ​Macron ‌a "insisté sur le fait que ⁠dans cs moments-là, on devait être dans la responsabilité, dans l'unité ⁠et dans ‌la dignité", a-t-elle dit ⁠à l'issue du conseil des ‌ministres.

"Il a insisté aussi ⁠sur le fait que la ⁠très faible ‌compassion qu'il y a eu ​dans les ‌heures qui ont suivi était de nature à ​inquiéter, de même que les tentatives d'instrumentalisation", a-t-elle ⁠ajouté.

La porte-parole du gouvernement n'a pas donné de précisions sur la date ni le lieu de cet hommage national.

(Jean-Stéphane Brosse, édité par ​Sophie Louet)