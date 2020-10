Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un hommage national sera rendu à Samuel Paty mercredi à la Sorbonne Reuters • 19/10/2020 à 20:24









UN HOMMAGE NATIONAL SERA RENDU À SAMUEL PATY MERCREDI À LA SORBONNE PARIS (Reuters) - L'hommage national à Samuel Paty, professeur d'histoire décapité vendredi près de son collège après avoir montré en classe des caricatures de Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression, se déroulera mercredi en fin d'après-midi dans la cour de l'université de la Sorbonne, a-t-on appris lundi auprès de l'Elysée. "Ce choix a été fait en accord avec la famille du défunt", précise-t-on à la présidence française, où on souligne que "la Sorbonne à travers les siècles a toujours su être une tribune pour l'expression des libertés et des idées, un lieu qui aujourd'hui revêt une dimension symbolique forte". Professeur d'histoire-géographie au collège du Bois d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), Samuel Paty était âgé de 47 ans. Son "assassinat barbare", selon les termes employés lundi par le Premier ministre Jean Castex, a suscité effroi et sidération en France. Plusieurs rassemblements ont déjà eu lieu ce week-end à travers la France pour rendre hommage au professeur assassiné, victime d'un "attentat terroriste islamiste caractérisé", soulignait Emmanuel Macron dès vendredi soir. Le meurtrier présumé, abattu peu de temps après son attaque par des policiers, était un réfugié russe d'origine tchétchène âgé de 18 ans qui entendait punir l'enseignant pour avoir montré en classe des caricatures du prophète Mahomet, selon le procureur antiterroriste Jean-François Ricard. Les enquêteurs cherchent à déterminer s'il a bénéficié d'éventuelles complicités. (Michel Rose, édité par Henri-Pierre André)

